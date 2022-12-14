Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла четыре секрета своей красоты

50-летняя женщина сохранила красоту без ботокса с помощью сыворотки с ретинолом

Создательница лайфстайл-контента Зара Келлехер пообщалась с матерью своего бойфренда и узнала, каким образом той удалось сохранить моложавую внешность в зрелом возрасте. Соответствующий ролик появился в ее личном TikTok-аккаунте, который насчитывает 34 тысячи подписчиков.

В начале видео блогерша рассказала, что ее 50-летняя собеседница (имя не указано) никогда не делала инъекции ботокса и избежала появления морщин исключительно с помощью правильного ухода за кожей. После этого последняя раскрыла на камеру четыре секрета своей красоты. В первую очередь она рекомендовала использовать очищающие и увлажняющие муссы для лица.

Далее женщина заявила, что в 20 лет открыла для себя сыворотку с ретинолом и именно она позволила ей отказаться от омолаживающих процедур. «Третий шаг — это крем для области вокруг глаз. Я пользуюсь им каждое утро и перед сном», — объяснила она.

Последним в списке героини материала стал крем против морщин на шее. «Начинайте прямо сейчас, чтобы предотвратить появление морщин в будущем», — посоветовала она молодым зрительницам ролика.

В ноябре американская модель Пэрис Хилтон также раскрыла секрет своей моложавой внешности. 41-летняя телезвезда рассказала, что ей удается сохранять гладкость кожи без филлеров с помощью специальных гаджетов с током и инфракрасным светом для лица, среди которых приборы брендов Foreo и Dr. Dennis Gross. Она призналась, что также часто прибегает к EMS-лифтингу, который способствует укреплению мышечного тонуса.