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12:16, 14 декабря 2022Силовые структуры

Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника

В Челябинске школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника из-за ревности

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Челябинске суд признал виновным 15-летнего местного жителя, который убил сверстника во время ссоры. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подростка приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Также суд взыскал полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

Следствие установило, что 4 апреля школьник, занимавшийся единоборствами, из ревности к общей знакомой ударил сверстника в область шеи. В результате травмы потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром школьник и его отец пойдут под суд за вымогательство денег за секс в соцсетях.

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Илона Палей
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