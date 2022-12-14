Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника

В Челябинске школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника из-за ревности

В Челябинске суд признал виновным 15-летнего местного жителя, который убил сверстника во время ссоры. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подростка приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Также суд взыскал полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

Следствие установило, что 4 апреля школьник, занимавшийся единоборствами, из ревности к общей знакомой ударил сверстника в область шеи. В результате травмы потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром школьник и его отец пойдут под суд за вымогательство денег за секс в соцсетях.