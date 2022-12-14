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16:35, 14 декабря 2022Мир

МИД ответил на слова канцлера ФРГ о сотрудничестве с Россией в будущем

МИД заявил, что ФРГ виновата в разрыве сотрудничества с Россией в экономике и энергетике

Фото: Shutterstock

Берлин виноват в разрыве сотрудничества с Москвой в области экономики и энергетики, это произошло из-за необдуманной внешней политики ФРГ в отношении Москвы, а не наоборот. Так на слова немецкого канцлера Олафа Шольца о возможном возобновлении отношений в будущем ответили представители МИД России в официальном заявлении.

«Канцлер Шольц предпочел не упоминать, что именно необдуманная политика его кабинета привела к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, десятилетиями обеспечивавшего рост германской промышленности», — говорится в сообщении ведомства.

Представители МИД также заявили, что Москва «не будет просить о возобновлении сотрудничества, чтобы Шольц сам отвечал за ущерб, нанесенный немецкому бизнесу».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на заседании комитета по экономическим отношениям Восточной Европы заявил, что экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине. Он выразил мнение, что России, которая «закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». Однако случится это «не сейчас», подчеркнул Шольц.

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Виктория Кондратьева
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