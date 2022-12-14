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19:20, 14 декабря 2022Среда обитания

Спрогнозированы большие скидки на один тип жилья в Москве

Nikoliers: скидки на новостройки в Москве продолжат расти в 2023 году

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2023 году скидки на новостройки в Москве продолжат расти. Продажу этого типа жилья с большим дисконтом спрогнозировала старший аналитик-консультант Nikoliers Анна Мурмуридис, пишет РБК.

По словам эксперта, спрос на новостройки сейчас поддерживается за счет ипотеки и субсидированных ставок. Однако решающим фактором, по словам Мурмуридис, остаются цены. «Пока еще прямого снижения цен нет, но на рынке есть скидки в 20-30 процентов. Скорее всего, они будут с нами еще какое-то продолжительное время. Пока цены не скорректируются», — допускает специалистка.

В Nikoliers отметили, что за два года строящееся жилье в Москве подорожало на 40 процентов. «Конечно, такого отката быть не может — никакая финмодель застройщика не выдержит», — заверила Мурмуридис.

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Как уточнила эксперт, в 2023 году может произойт прямое снижение цен в прайсах застройщиков — корректировка составит порядка пяти процентов, но будет зависеть от финансовой модели конкретных девелоперов. «Помимо этого, на рынке сохранятся уже существующие дисконты в размере 20-30 процентов. Для застройщика скидки — это самый простой способ поддерживать и стимулировать спрос, в том числе инвестиционный. Если у вас скидка в 30 процентов, то, по сути, это возвращение к той цене, которая была в 2019 году. Поэтому такие скидочные программы продолжатся», — пояснила Мурмуридис.

Однако, по мнению вице-президента, коммерческого директора ГК «Инград» Михаила Бузулуцкого, снижения цен на столичные новостройки в 2023 году ждать не стоит, так как финансовая модель проектов завязана с кредитованием — банки не позволят делать большие скидки. По прогнозам эксперта, цены будут очень медленно расти. Специалист негативно высказался о больших дисконтах, которые сейчас предоставляют на первичном рынке жилья. По словам Бузулуцкого, это привело к ужесточению политики ЦБ, поскольку на балансе банков оказались переоцененные объекты.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» предрекли ценам на жилье в Москве возвращение к уровню 2020 года. По прогнозу специалистов, стоимость недвижимости в столице и области будет снижаться в течение следующих двух лет. Сейчас цены на жилье уже откатились к значениям февраля 2022-го.

Нина Ташевская
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