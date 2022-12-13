Ценам на жилье в Москве предрекли возвращение в 2020 год

IRN.RU: цены на жилье в Москве и области могут упасть до уровней 2020 года

Цены на жилье в Москве и области могут упасть примерно на 30 процентов и вернуться к уровню 2020 года. Такую динамику предрекли специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», пишет РБК.

По прогнозу экспертов, цены на недвижимость в Московском регионе будут снижаться в течение следующих двух лет. Сейчас стоимость жилья уже откатилась к значениям февраля 2022-го, отметил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По данным IRN.RU, пика подорожание квартир достигло в апреле — один квадратный метр стоил в среднем 271,8 тысячи рублей.

«Часть этого роста рынок уже отыграл — за семь месяцев (с мая по ноябрь 2022 года) стоимость жилья в Москве снизилась на 6,7 процента. Сегодня один квадратный метр стоит примерно столько же, сколько в феврале, до начала спецоперации — в среднем 253,5 тысячи рублей. Плюс скидки до 15 процентов на вторичном рынке и до 30 процентов на первичном», — пояснил Репченко.

Эксперт допускает, что в 2023-м рынок может потерять еще 10-15 процентов — цены будут снижаться примерно на один процент в месяц. «Но это для адекватно оцененных объектов. Для тех объектов, что по-прежнему выставляются на рынок по максимальным ценам, снижение цен может быть больше», — уточнил специалист.

Такую тенденцию в IRN.RU объясняют влиянием нескольких факторов. Первый из них — слишком большой объем предложения. Предложение вторичного жилья в ноябре оказалось в два раза выше, чем в феврале. Кроме того, доступных для покупки новостроек в столице стало больше на 40 процентов, чем годом ранее, а в Новой Москве — на 80 процентов.

Рост цен также тормозится из-за низкого спроса на жилье. По словам аналитиков, продажи квартир сейчас поддерживаются в основном большими скидками, а роль льготных ипотечных программ в поддержании интереса на рынке снизилась.

Ранее сообщалось, что темпы роста цен на вторичное жилье в России в 2022 году оказались в 2,5 раза ниже, чем в 2021-м. По данным ЦИАН, в 2021 году средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке увеличилась в среднем на 26 процентов, до 97 тысяч рублей. В 2022-м рост цен замедлился — с апреля цены стагнируют и поднялись с этого периода на 1,3 процента. По предварительным итогам года, стоимость «квадрата» выросла на 10 процентов, до 106,7 тысячи рублей.