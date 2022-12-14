Российские десантники сорвали наступление «бронекулака» ВСУ

WarGonzo опубликовал кадры боя российских десантников с ВСУ в Херсонской области

Штурмовая группа десантников из 217-го парашютно-десантного полка гвардейской 98-й Воздушно-десантной дивизии приняла бой с Вооруженными силами Украины в районе сел Сухой Ставок — Костромка Херсонской области. Видео сражения опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

«Русские десантники сорвали наступление "бронекулака" ВСУ. (...) В ходе боя, которым руководил комроты Напор, десантникам удалось сковать превосходящие силы противника в лесопосадке», — сообщает канал. Уточняется, что группа российских бойцов в составе 25 человек смогла вызвать на подмогу артиллерию Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также танк из 5-й танковой бригады. На кадрах видно, как российская бронированная машина вытесняет и уничтожает технику противника.

В результате удара Вооруженных сил России украинские войска начали отступать. Это позволило офицеру с позывным Лист отправить в атаку гвардейцев. В контактном бою крылатая пехота уничтожила до 35 бойцов ВСУ, сожгла четыре боевые машины пехоты (БМП), танк и пикап. При этом, подчеркивает WarGonzo, россияне смогли обойтись без потерь в личном составе.

12 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны перехватили две украинские баллистические ракеты «Точка-У» в Херсонской области. По информации военного ведомства, также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населенного пункта Юбилейное.