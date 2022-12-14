Россиянина осудят за изнасилование возвращавшейся домой от бабушки школьницы

В Ивановской области осудят 32-летнего мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку на улице

В Ивановской области суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя об изнасиловании 9-летней школьницы. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 11 июня пьяный фигурант встретил на улице в городе Родники незнакомую девочку, возвращавшуюся домой от бабушки. Он напал на нее, закрыл рот рукой и стал угрожать расправой. Затем мужчина затащил потерпевшую в безлюдное место и надругался над ней.

Россиянина задержали на месте преступления. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали 60-летнего педофила с пиццей, похитившего 11-летнюю школьницу.