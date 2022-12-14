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21:42, 14 декабря 2022Мир

Трамп появился в образе супергероя и анонсировал важное объявление 15 декабря

Экс-президент США Трамп в образе супергероя пообещал сделать важное объявление 15 декабря

Изображение: Truth Social

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам в своей соцсети Truth Social, представ в образе супергероя.

В своем видеообращении он пообещал сделать важное объявление в четверг, 15 декабря, отметив, что «Америке нужен супергерой». В этот момент из глаз нарисованного политика исходили лучи света, он разорвал рубашку, под которой оказался красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».

16 ноября Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и официально объявил о своем участии в выборах. В 2020 году он проиграл гонку демократу Джо Байдену. Республиканец не признал результаты президентских выборов, позднее он неоднократно призывал провести новые выборы.

Ранее сообщалось, что большинство американских граждан выступили против того, чтобы Байден и Трамп баллотировались на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. В частности, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру Байдена.

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Марина Совина
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