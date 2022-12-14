Кадыров показал видео обнаружения схрона с оружием во время зачистки в Запорожье

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео обнаружения схрона во время зачистки в Запорожье

Сотрудники чеченского и дагестанского отрядов специального назначения во время зачистки населенного пункта в Запорожской области обнаружили крупный схрон с оружием. Видео обнаружения арсенала показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На опубликованных главой региона кадрах вооруженные сотрудники спецподразделений «Ахмат» и «Ястреб» врываются в частное домовладение, выбивают дверь в здание и в одном из помещений обнаруживают ящик с гранатами, пулеметными лентами, стрелковым оружием и гранатометами. Среди прочего в схроне они обнаружили бумажный флажок Украины и сине-желтые тканевые ленточки.

«Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям. К счастью, от зоркого глаза наших силовиков укрыться им не удалось», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в лесах Белгородской области обнаружен схрон с оружием и боеприпасами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).