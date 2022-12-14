«Распутные» тату на одной части тела вновь вернулись в моду из 2000-х

Тату на пояснице, которые ассоциировались с распутницами, вновь стали трендом в 2022 году

Татуировки на пояснице, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вернулись в моду в 2022 году. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о так называемом tramp stamp («клеймо проститутки»), которое в прошлом ассоциировалось с распутными женщинами. Отмечается, что в нулевых такие изображения наносили на поясницу различные знаменитости, среди них певицы Бритни Спирс и Алия, а также актрисы Николь Ричи, Линдси Лохан и друг.

Согласно материалу, тренд на рисунки, расположенные на одной и той же части тела, стал распространяться среди представителей поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996-го по 2012 год). Однако сейчас молодежь выбирает подобные татуировки, следуя эстетике Y2K, закрывая при этом глаза все стереотипы, касающиеся непристойности упомянутых эскизов.

«В последние три года все больше клиентов просят о тату на пояснице. Мне всегда они нравились, вопреки всем стереотипам», — отметила мастер Кариса Фитуоси из Торонто. Известно, что тенденции последовали различные блогеры, в том числе инфлюэнсер Кэлли Уилсон, ролик о походе в тату-салон которой набрал почти четыре миллиона просмотров.

В мае модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали одежду в стиле куклы Barbie новым трендом у женщин. Эксперты отметили, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, стали появляться в гардеробах у знаменитостей. Например, американская актриса и певица Оливия Родриго выбрала для визита в Белый дом розовые пиджак и юбку в клетку из коллекции модного дома Chanel 1995 года.