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18:05, 14 декабря 2022Наука и техника

Игры из Steam добавили в автомобили Tesla

Electrek: Tesla добавила в свои автомобили поддержку игрового сервиса Steam

Фото: Bram Van Oost / Unsplash

В автомобилях Tesla появилась поддержка игрового сервиса Steam. Об этом сообщает издание Electrek.

Интеграция бортового компьютера Tesla со Steam состоялась с помощью сервиса Tesla Arcade. В компании уточнили, что игры из Steam можно установить только на новые электрокары Model S и Model X, выпущенные за последние два года. Ограничение связано с тем, что новые автомобили бренда оснащаются достаточно производительным для игр компьютером.

«Вычислительная мощность до 10 терафлопс позволяет играть в автомобильные игры наравне с новейшими современными консолями», — подчеркнули в Tesla. Инженеры компании уточнили, что бортовой компьютер автомобилей совместим с популярными беспроводными контроллерами, благодаря чему получить доступ к играм можно с любого места в салоне.

«Steam предлагает огромную библиотеку видеоигр, и ее интеграция в электромобили Tesla приведет к значительному увеличению количества игр, в которые можно играть в автомобилях Tesla», — отметили журналисты.

Глава Tesla Илон Маск анонсировал появление видеоигр в автомобилях бренда в июле. Маск обещал, что интеграцию с играми Steam инженеры компании должны закончить в концу лета.

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Андрей Ставицкий
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