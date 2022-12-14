Создатель Twitter назвал свою главную ошибку

Основатель Twitter Дорси назвал управление общественным мнением в соцсети главной ошибкой

Основатель Twitter Джек Дорси назвал своей главной ошибкой на посту главы компании развитие инструментов цензуры и управление общественным мнением. Об это он сообщил на своей странице в соцсети.

«Моей самой главной ошибкой было вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы компании управлять общественным мнением, а не в инструменты, которые помогли бы пользователям Twitter управлять своим мнением самостоятельно», — заявил он.

Кроме того, создатель Twitter заявил, что решение о блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа было «неправильно для интернета и общества». Также Дорси озвучил основные принципы, которых должны придерживаться соцсети. По его мнению, социальные медиа должны быть устойчивыми к корпоративному и государственному контролю, а возможность удалить посты должна быть только у их авторов. Кроме того, он заявил, что модерация контента лучше всего реализуется алгоритмами.

Таким образом Дорси отреагировал на расследование независимого журналиста Мэтта Таиби, который на основании внутренней документации Twitter доказал, что она регулярно цензурировала контент по указанию властей США. Документы опубликованы на его странице в Twitter.

Джек Дорси основал Twitter в 2006 году в возрасте 29 лет. В ноябре 2021 года он покинул компанию.

