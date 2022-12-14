В Европарламенте договорились о безвизовом режиме с Косово

ЕП и председательство Чехии в Совете ЕС договорились о безвизовом режиме с Косово

Европарламент и председательство Чехии в Европейском совете договорились о безвизовом режиме с Косово. Об этом cообщается на сайте Европейского совета.

Согласно новым договоренностям, владельцы косовских паспортов теперь могут без визы пребывать на территории Евросоюза до 90 дней в течение 180-дневного периода. Отмечается, что отмена визового режима произойдет не позднее 1 января 2024 года, когда начнет работу Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS).

«Либерализация визового режима стала возможной благодаря усилиям Косово по укреплению своего пограничного контроля, решению вопросов миграции и безопасности», — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. Ее передадут Брюсселю 15 декабря.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.