Россиянам назвали способы борьбы с облысением на фоне стресса

Трихолог Юлия Галлямова посоветовала россиянам в борьбе с облысением делать массаж головы

Дерматолог-трихолог Юлия Галлямова назвала россиянам способы борьбы с облысением на фоне стресса. Комментарий доктора приводит издание NEWS.ru.

По словам врача, от данной проблемы нельзя полностью избавиться. «С выпадением волос на нервной почве практически ничего нельзя сделать. Так как человек элементарно не в состоянии контролировать уровень своего стресса. А выпадение волос, в свою очередь, совершенно закономерное его последствие», — заявила она.

Однако Галлямова отметила, что замедлить выпадение волос помогут физические нагрузки, здоровый сон, расческа дарсонваль (расческа со специальной насадкой для физиотерапии и косметических процедур. Устройство усиливает кровообращение и поступление питательных веществ в кожу головы — прим. «Ленты.ру») и массаж головы. В то же время при обильном облысении специалист посоветовала делать маски, в составе которых присутствует красный перец.

В августе Юлия Галлямова назвала влияющие на частоту мытья волос факторы. «Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет. И тот миф, что голову стоит мыть реже, — это просто миф», — заявила специалистка.