Российская стилистка раскрыла правильный способ мытья головы

Стилистка Юлия Обухова: волосы обязательно следует расчесать перед мытьем

Российская стилистка Юлия Обухова раскрыла правильный способ мытья волос. Комментарий эксперта приводит портал «Городовой».

По словам специалистки, мыть голову необходимо по мере загрязнения, аккуратно распределяя шампунь по коже. Кроме того, она посоветовала расчесывать пряди перед данной процедурой и использовать теплую воду. Также собеседница издания отметила, что кондиционер следует наносить на длину волос, избегая корней.

В свою очередь, сушить пряди предпочтительнее естественным образом. «Феном можно досушить волосы, обязательно направляя струю воздуха по длине, чтобы не повредить структуру волос, а, наоборот, загладить чешуйки. И только теплым воздухом», — пояснила Обухова, добавив, что на концы можно нанести несмываемый уход.

В августе российский трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова назвала влияющие на частоту мытья волос факторы. «Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет. И тот миф, что голову стоит мыть реже, — это просто миф», — заявила специалистка.