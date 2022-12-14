Российские войска отбили контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны заявило об отражении контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска отразили контратаки четырех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в среду, 14 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки контратак были сосредоточены в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики.

«Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — объяснили в Минобороны.

Ранее на южно-донецком направлении Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ контратаковать в направлении села Павловка ДНР. В результате на данном направлении удалось уничтожить до 50 украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.