Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 13 декабря 2022Россия

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Павловки

Минобороны заявило об уничтожении до 50 военных ВСУ при контратаке в направлении Павловки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении села Павловка Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам во вторник, 13 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате на данном направлении удалось уничтожить до 50 украинских военных. Кроме того, по данным Минобороны, были подбиты три боевые бронированные машины и три пикапа противника.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Также за сутки были отражены три контратаки ВСУ на донецком направлении, там удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, разъяснил Конашенков.

ВС РФ пресекли на краснолиманском направлении контратаки трех штурмовых групп ВСУ, уничтожив свыше 50 украинских военных, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны докладывало о сорванных атаках украинской армии в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка ДНР и Новодаровка Запорожской области. Тогда потери противника на южно-донецком направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против российских военачальников
iOS 16 взломали
В российском регионе появятся звание и выплаты для ремесленников
Пешком обогнувший Землю россиянин устроился работать курьером
Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Павловки
Олимпийский чемпион попал в авиакатастрофу и чудом выжил
Женщина описала установку виниров под наркозом фразой «худший опыт в жизни»
Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении
В Госдуме назвали возможные сроки разблокировки Twitter
Минобороны сообщило о поражении семи пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.