Минобороны заявило об уничтожении до 50 военных ВСУ при контратаке в направлении Павловки

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении села Павловка Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам во вторник, 13 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате на данном направлении удалось уничтожить до 50 украинских военных. Кроме того, по данным Минобороны, были подбиты три боевые бронированные машины и три пикапа противника.

Также за сутки были отражены три контратаки ВСУ на донецком направлении, там удалось уничтожить больше 30 украинских военнослужащих, разъяснил Конашенков.

ВС РФ пресекли на краснолиманском направлении контратаки трех штурмовых групп ВСУ, уничтожив свыше 50 украинских военных, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны докладывало о сорванных атаках украинской армии в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка ДНР и Новодаровка Запорожской области. Тогда потери противника на южно-донецком направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.