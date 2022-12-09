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16:12, 9 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны заявило об отражении атаки украинских войск на южно-донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атаки ВСУ были осуществлены силами до трех усиленных взводов в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области.

«В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — добавили в министерстве.

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Никита Абрамов
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