Минобороны заявило о наступлении на краснолиманском направлении
В Минобороны заявили о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Российские войска продолжили наступательные действия на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.
Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
Также в Минобороны рассказали об отражении контратак ВСУ на донецком направлении, в результате чего было уничтожено более 50 солдат и несколько единиц техники.