Минобороны заявило о наступлении на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о продолжении наступления на краснолиманском направлении

Российские войска продолжили наступательные действия на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Также в Минобороны рассказали об отражении контратак ВСУ на донецком направлении, в результате чего было уничтожено более 50 солдат и несколько единиц техники.