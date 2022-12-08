Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 8 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о наступлении на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о продолжении наступления на краснолиманском направлении

Фото: : Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска продолжили наступательные действия на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Также в Минобороны рассказали об отражении контратак ВСУ на донецком направлении, в результате чего было уничтожено более 50 солдат и несколько единиц техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В ЕС назвали ожидаемую дату принятия девятого пакета санкций
Звезда «Дома-2» показала кухню после ремонта
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
В Запорожской области саперы обезвредили спрятанную у заброшенного здания бомбу
В МИД России призвали Макрона подкрепить слова действиями
Россиянина задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в тату-салоне
Девушка поделилась способом сделать салонную укладку за несколько минут
Изучено влияние витамина D на функции мозга
В Молдавии потребовали отставки министра юстиции
Российские войска нанесли удар по 93 подразделениям артиллерии ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.