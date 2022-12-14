Курс доллара превысил 64 рубля

Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября

В ходе торгов 14 декабря курс доллара резко вырос, поднявшись выше 64 рублей — это произошло впервые с 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

В верхней точке американская валюта достигала 64,08 рубля. Курс евро, в свою очередь, рос выше отметки в 68 рублей, достигнув на максимуме 68,27 рубля.

С момента начала военных действий на Украине и введения санкций со стороны западных стран курс рубля на Московской бирже определяется соотношением импорта и экспорта. Ограничение нефтегазовых доходов при неизменности санкций на импорт снизит предложение валюты, а значит, ослабит рубль. В последние дни российская валюта усиливает падение на фоне введения санкций в отношении поставок нефти, а также установления потолка цен на нее.