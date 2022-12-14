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18:20, 14 декабря 2022Экономика

Курс доллара превысил 64 рубля

Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября

Фото: Alexander Grey / Unsplash

В ходе торгов 14 декабря курс доллара резко вырос, поднявшись выше 64 рублей — это произошло впервые с 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

В верхней точке американская валюта достигала 64,08 рубля. Курс евро, в свою очередь, рос выше отметки в 68 рублей, достигнув на максимуме 68,27 рубля.

Курс доллара от TradingView

С момента начала военных действий на Украине и введения санкций со стороны западных стран курс рубля на Московской бирже определяется соотношением импорта и экспорта. Ограничение нефтегазовых доходов при неизменности санкций на импорт снизит предложение валюты, а значит, ослабит рубль. В последние дни российская валюта усиливает падение на фоне введения санкций в отношении поставок нефти, а также установления потолка цен на нее.

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Мария Грушко
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