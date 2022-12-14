Генсек ООН обсудил с Зеленским черноморскую зерновую инициативу

Генсек ООН Гутерриш и президент Украины Зеленский обсудили зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых они обсудили продуктовую сделку. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

«Пару часов назад генсек ООН поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским», — заявил он. По словам Дюжаррика, во время разговора было поднято множество вопросов, в том числе будущее черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. МИД России 17 ноября объявил о продлении зерновой сделки еще на 120 дней, до марта 2023 года. На это также согласились Украина, Турция и ООН.

В ноябре украинский лидер созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсуждали зерновую сделку, а также вопросы безопасности и сотрудничество в сфере энергетики.