Подмосковных чиновников обвинили в коррупции и арестовали

Суд арестовал главу управления правительства Подмосковья и его коллег по делу о взятке

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения начальнику управления министерства жилищной политики Московской области Вагифу Агаеву и его четверым коллегам, обвиняемым в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Агаева заключили под стражу до 12 февраля 2023 года, остальных фигурантов дела о получении взятки отправили под домашний арест — его подчиненных Данару Терехову и Ольгу Дягтереву, сотрудницу Мособлархитектуры Марию Королеву, а также начальника управления государственной службы администрации подмосковного губернатора Московской области Вячеслава Малышева.

12 декабря Басманный суд Москвы арестовал двоих бизнесменов, проходящих по уголовному делу начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерала Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток. По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу директору компании «Вектор Фрахт» Дмитрию Нестеренко и советнику фирмы «Агроменеджмент» Илье Окорокову. Они отправлены в СИЗО до 8 февраля. Следствие считает их посредниками в передаче взятки.