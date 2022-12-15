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16:31, 15 декабря 2022Экономика

Сбер открыл прием заявок в международный акселератор Sber500

Сбер запускает новую волну акселератора для технологических предпринимателей Sber500

Фото: Пресс-служба Сбера

Сбер запускает новую волну международного акселератора для технологических предпринимателей Sber500. Все этапы обновленной программы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы и нетворкингом по всему миру. Дополнительным преимуществом для участников станет то, что помимо Сбера, с выпускниками будут работать более 30 корпораций-партнеров.

В акселераторе могут участвовать проекты с решениями в одном из 20 технологических направлений: реклама и маркетинг, геотаргетинг и картография, логистика, компьютерное зрение, телемедицина, сервисы для web 3.0, кибербезопасность и другие.

Проекты, в которых задействованы технологии искусственного интеллекта, и решения для метавселенной и децентрализованных финансов (DeFi), получат дополнительную менторскую поддержку и возможность встроить свое решение в продукты Сбера. Подать заявку могут стартапы со всего мира — приглашаются в том числе участники из Индии, Ирана, Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Северной Африки. Главное условие — у проектов уже должен быть MVP (работающая версия продукта), укомплектованная команда и первые продажи.

Программа рассчитана на 6 недель. Международные эксперты проведут диагностику бизнеса, дадут индивидуальные рекомендации по его ускорению, а также поделятся инсайтами успешного развития и позиционирования аналогичных проектов на рынках других стран. Весной 2023 года пройдет Демо-день, по итогам которого наиболее успешные выпускники получат инвестиции и возможность пилотировать свои решения в Сбере и корпорациях-партнерах, а по результатам пилотов — заключить долгосрочные контракты.

Выпускники трех предыдущих волн Sber500 совершили более 50 инвестиционных сделок на общую сумму 2,55 миллиарда рублей, заключили свыше 2000 коммерческих контрактов, а годовой объем выручки стартапов после программы увеличился в среднем в 10 раз.

«На протяжении трех лет наш акселератор является знаком качества для стартапов. Запуская новый набор, мы постарались сохранить все, что давало ценность программе: доступ к лучшим международным и российским экспертам, нетворкингу, ресурсам Сбера и его партнерской сети. Сейчас российские корпорации и инвесторы больше, чем когда-либо, заинтересованы в технологических решениях. Уверен, что решения, которые будут представлены в этом сезоне, получат их поддержку», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте программы до 14 февраля 2023 года.

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Татьяна Романова
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