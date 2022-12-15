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17:44, 15 декабря 2022Мир

В США рассказали о недоверии украинцев к иностранным наемникам в ВСУ

NYT: жители Артемовска сторонятся наемников-иностранцев в ВСУ из-за их репутации

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Местные жители в Артемовске сторонятся наемников-иностранцев, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за их плохой репутации. О недоверии со стороны украинцев репортерам New York Times (NYT) рассказали сами наемники из США, Канады, Британии и Австралии.

В материале говорится, что одна из иностранных групп занимается разведкой и выявлением позиций российской армии. Входящие в нее наемники вынуждены скрывать свой статус и не разговаривать на английском языке во избежание конфликтов с местными.

Ранее экс-депутат Верховной Рады (ВР) Валерия Заружко сообщила о смерти американской наемницы под Артемовском в Донбассе. По словам Заружко, убитая Ребекка Мацировски приехала на Украину из города Ноксвилл в штате Теннесси и была парамедиком в рядах украинских сил.

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Виктория Кондратьева
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