Европарламент пересмотрит отношения с третьими странами

Глава Европарламента заявила о планах пересмотреть правила отношений с третьими странами

Европейский парламент (ЕП) пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала. Об этом заявила глава ЕП, мальтийский политик Роберта Метсола, ее слова передает РИА Новости.

Председатель ЕП отметила, что уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе и всем ценностям, которые поддерживают страны Европейского союза (ЕС). «Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы его разрушить. Работа по его восстановлению начинается уже сейчас», — заверила она.

Метсола также рассказала, что начала подготовку масштабного пакета реформ, который будет готов в 2023 году. «Он включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами», — уточнила она.

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже, в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.