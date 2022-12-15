Участники саммита ЕС не смогли согласовать потолок цен на газ

Саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ и отложил решение на 19 декабря

Участники саммита стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать установку потолка цен на газ и принципа общих закупок топлива. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент газеты Politico Виктор Джек.

Журналист опубликовал выдержки итогового заявления саммита, которые обнародовал представитель Евросовета Баренд Лейтс. В документе говорится, что решение отложили до 19 декабря, когда пройдет заседание министров энергетики ЕС.

«Европейский совет призывает 19 декабря завершить работу над <...> постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка», — отмечается в документе.

Страны Евросоюза не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ прежде всего из-за государств Северной Европы, сказал ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что несколько стран «не видят возможности определения потолка даже на уровне 180-190 евро за 1 мегаватт час».

По данным агентства ANSA, потолок цен на газ может быть согласован уже на следующей неделе. При этом в ЕС есть разногласия как по порогу ограничения, так и по его применению. Изначальное предложение Еврокомиссии о потолке на уровне 275 евро не поддержали большинство стран.