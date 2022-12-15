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11:36, 15 декабря 2022Экономика

Стал известен планируемый потолок цен на российский газ

ANSA заявило о планах ЕС установить потолок цен на газ на уровне $2100. за 1000 куб. м
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: ПАО «Газпром»

Некоторые страны ЕС, в том числе Италия, планируют добиться установления потолка цен на российский газ на уровне ниже 200 евро за один за мегаватт-час (около 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров). Об этом стало известно агентству ANSA, передает ТАСС.

Источники утверждают, что потолок цен на газ может быть согласован уже на следующей неделе. При этом в ЕС есть разногласия как по порогу ограничения, так и по его применению. Изначальное предложение Еврокомиссии о потолке на уровне 275 евро не поддержали большинство стран, отмечает издание.

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Страны Евросоюза не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ прежде всего из-за государств Северной Европы, сказал ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что несколько стран «не видят возможности определения потолка даже на уровне 180-190 евро за 1 мегаватт час».

Ранее страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Спустя три дня к ним присоединилась Норвегия.

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Платон Щукин
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