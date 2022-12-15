В Молдавии раскритиковали намерение страны подать в суд на «Газпром»

Депутат Шор раскритиковал намерение властей Молдавии подать в суд на «Газпром»

Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор в эфире телеканала Primul in Moldova раскритиковал намерение властей страны подать в суд на российский «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат призвал стороны сесть за стол переговоров. Он заявил, что в настоящее время «Газпром» является единственным источником газа «по разумной цене». «И вместо того, чтобы заставить и унизить свой народ, которому пришлось влезать в долги, тратить больше денег, надо было сесть и договориться со стратегическим партнером», — сказал он.

Шор добавил, что «Газпрома» имеет не меньше претензий к «Молдовагазу» и правительству страны, чем Кишинев к российской стороне. Он считает, что любое решение суда не принесет никакого результата. «В лучшем случае будем покупать газ в два раза дороже, а в худшем — нам его отключат», — заявил он.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контракта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране. «"Газпром" виноват в том, что мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке. И мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта», — подчеркнул политик.

