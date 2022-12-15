Диетолог предупредила об опасности горячих напитков

Диетолог Соломатина: горячие напитки могут травмировать слизистую и вызывать рак пищевода

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологического заболевания. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист предупредила, что употребление напитков обжигающей температуры может травмировать слизистую и вызывать рак пищевода.

«Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль», — сказала она.

По словам диетолога, чтобы избежать негативных последствий следует употреблять напитки, температура которых не выше 40 градусов.

Ранее диетолог Руслан Алиев сообщил, что куриная грудка и овощной салат являются идеальной закуской к алкогольным напиткам. В преддверии новогодних праздников специалист назвал самый безопасный способ употребления алкоголя — пить и закусывать. Он пояснил, что закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузки на организм и вред алкоголя в целом.