Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:18, 16 декабря 2022Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности горячих напитков

Диетолог Соломатина: горячие напитки могут травмировать слизистую и вызывать рак пищевода

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологического заболевания. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист предупредила, что употребление напитков обжигающей температуры может травмировать слизистую и вызывать рак пищевода.

«Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль», — сказала она.

По словам диетолога, чтобы избежать негативных последствий следует употреблять напитки, температура которых не выше 40 градусов.

Ранее диетолог Руслан Алиев сообщил, что куриная грудка и овощной салат являются идеальной закуской к алкогольным напиткам. В преддверии новогодних праздников специалист назвал самый безопасный способ употребления алкоголя — пить и закусывать. Он пояснил, что закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузки на организм и вред алкоголя в целом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Мужчина убил беременную сестру и сжег ее тело в мусорном баке
В США обнародовали тысячи документов об убийстве Кеннеди
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
Турция нанесла новые удары по позициям курдов в Сирии
Известная танцовщица раскрыла отличия международных шоу от российских
Диетолог предупредила об опасности горячих напитков
Хакеры из Killnet взломали ФБР
Генассамблея ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
Месси пропустил тренировку перед финалом чемпионата мира в Катаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.