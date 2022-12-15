Студентка мединститута попыталась продать почку и лишилась денег

Times of India: девушка попыталась продать почку и осталась без денег

Студентка мединститута из индийского штата Хайдарабад попыталась продать почку, чтобы вернуть отцу деньги, и лишилась более крупной суммы. Об этом сообщает Times of India.

Девушка из города Гунтур, штат Андхра-Прадеш, обратилась в полицию и рассказала, что решилась продать почку, чтобы вернуть 200 тысяч рупий (152,7 тысячи рублей), которые она сняла с банковского счета отца. Когда она выставила орган на продажу, с ней связался через соцсети некий Правин Радж. Мужчина заявил, что готов приобрести почку за 30 миллионов рупий (22,9 миллиона рублей).

Перед операцией Радж пообещал индианке, что заплатит половину вперед, но для этого ей следовало перевести ему 1,6 миллиона рупий (1,25 миллиона рублей), якобы необходимые для оплаты налогов и полицейской проверки. Оставшиеся деньги студентка должна была получить после операции.

Заплатив оговоренную сумму, девушка потребовала обещанные деньги. Мошенники заявили, что их можно получить в Дели. Она приехала в город, но по указанному адресу ничего не оказалось.

Отец индианки заявил, что ранее дал своей дочери одну из своих банковых карт и в ноябре узнал, что она сняла средства с его счета. Когда он попросил дочь вернуться домой, она уехала из своего хостела в Хайдарабаде. Позже полиция обнаружила ее дома у друга в городе Джаггайяпета, штат Андхра-Прадеш.

Ранее сообщалось, что житель Китая продал почку на черном рынке ради денег на мобильный телефон и планшет Apple. Теперь он страдает от почечной недостаточности.