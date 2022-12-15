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09:02, 15 декабря 2022Из жизни

Студентка мединститута попыталась продать почку и лишилась денег

Times of India: девушка попыталась продать почку и осталась без денег

Фото: Yves Herman / Reuters

Студентка мединститута из индийского штата Хайдарабад попыталась продать почку, чтобы вернуть отцу деньги, и лишилась более крупной суммы. Об этом сообщает Times of India.

Девушка из города Гунтур, штат Андхра-Прадеш, обратилась в полицию и рассказала, что решилась продать почку, чтобы вернуть 200 тысяч рупий (152,7 тысячи рублей), которые она сняла с банковского счета отца. Когда она выставила орган на продажу, с ней связался через соцсети некий Правин Радж. Мужчина заявил, что готов приобрести почку за 30 миллионов рупий (22,9 миллиона рублей).

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Перед операцией Радж пообещал индианке, что заплатит половину вперед, но для этого ей следовало перевести ему 1,6 миллиона рупий (1,25 миллиона рублей), якобы необходимые для оплаты налогов и полицейской проверки. Оставшиеся деньги студентка должна была получить после операции.

Заплатив оговоренную сумму, девушка потребовала обещанные деньги. Мошенники заявили, что их можно получить в Дели. Она приехала в город, но по указанному адресу ничего не оказалось.

Отец индианки заявил, что ранее дал своей дочери одну из своих банковых карт и в ноябре узнал, что она сняла средства с его счета. Когда он попросил дочь вернуться домой, она уехала из своего хостела в Хайдарабаде. Позже полиция обнаружила ее дома у друга в городе Джаггайяпета, штат Андхра-Прадеш.

Ранее сообщалось, что житель Китая продал почку на черном рынке ради денег на мобильный телефон и планшет Apple. Теперь он страдает от почечной недостаточности.

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Алиса Удовик
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