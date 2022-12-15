Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 15 декабря 2022Ценности

Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи

Маркл носила яркие вещи после ухода из королевской семьи из-за усталости от дресс-кода
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Paul Edwards / WPA Pool / Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл объяснила желание одеваться ярко после отказа исполнять обязанности членов британской королевской семьи. На эту тему она высказалась во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix.

Речь идет о публичных появлениях супруги принца Гарри в марте 2020 года, когда супруги вернулись в Великобританию из США ради финальных выступлений в качестве представителей монархии. В частности, знаменитость выходила в свет в голубом платье бренда Victoria Beckham, красном наряде марки Safiyaa и платье Emilia Wickstead изумрудного цвета.

Материалы по теме:
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня 2021
От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
От короны не уйтиТайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
27 декабря 2020

«До той недели я редко выбирала цветные вещи, чтобы никого не превосходить. Я просто пыталась слиться с остальными. Но в последний раз я специально подбирала яркие цвета. Мне хотелось быть радугой», — рассказала Маркл об усталости от королевского дресс-кода. — К тому же никто не мог надевать тот же цвет, что носила Королева Елизавета II или любой другой старший член семьи».

Документальный сериал Harry & Meghan вышел 8 декабря. В нем пара рассказала о тайной жизни Букингемского дворца и объяснила, почему они решили отказаться от своих обязанностей и покинуть Великобританию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Потанина и Белоусова
В российском регионе запретили продажу алкоголя
Кадыров показал видео «из глаз» стреляющих по солдатам ВСУ снайперов «Ахмата»
Суд продлил арест бывшему замглавы Минтранса Токареву по делу о мошенничестве
Угрожавший ножом пассажиру московского метро грабитель попал на видео
США ввели санкции против ВТБ и связанных с банком компаний
США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей
Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи
Подруги детства родили дочерей в один день и в одной больнице
Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.