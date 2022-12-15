Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи

Маркл носила яркие вещи после ухода из королевской семьи из-за усталости от дресс-кода

Герцогиня Сассекская Меган Маркл объяснила желание одеваться ярко после отказа исполнять обязанности членов британской королевской семьи. На эту тему она высказалась во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix.

Речь идет о публичных появлениях супруги принца Гарри в марте 2020 года, когда супруги вернулись в Великобританию из США ради финальных выступлений в качестве представителей монархии. В частности, знаменитость выходила в свет в голубом платье бренда Victoria Beckham, красном наряде марки Safiyaa и платье Emilia Wickstead изумрудного цвета.

«До той недели я редко выбирала цветные вещи, чтобы никого не превосходить. Я просто пыталась слиться с остальными. Но в последний раз я специально подбирала яркие цвета. Мне хотелось быть радугой», — рассказала Маркл об усталости от королевского дресс-кода. — К тому же никто не мог надевать тот же цвет, что носила Королева Елизавета II или любой другой старший член семьи».

Документальный сериал Harry & Meghan вышел 8 декабря. В нем пара рассказала о тайной жизни Букингемского дворца и объяснила, почему они решили отказаться от своих обязанностей и покинуть Великобританию.