Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл объяснила желание одеваться ярко после отказа исполнять обязанности членов британской королевской семьи. На эту тему она высказалась во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix.
Речь идет о публичных появлениях супруги принца Гарри в марте 2020 года, когда супруги вернулись в Великобританию из США ради финальных выступлений в качестве представителей монархии. В частности, знаменитость выходила в свет в голубом платье бренда Victoria Beckham, красном наряде марки Safiyaa и платье Emilia Wickstead изумрудного цвета.
«До той недели я редко выбирала цветные вещи, чтобы никого не превосходить. Я просто пыталась слиться с остальными. Но в последний раз я специально подбирала яркие цвета. Мне хотелось быть радугой», — рассказала Маркл об усталости от королевского дресс-кода. — К тому же никто не мог надевать тот же цвет, что носила Королева Елизавета II или любой другой старший член семьи».
Документальный сериал Harry & Meghan вышел 8 декабря. В нем пара рассказала о тайной жизни Букингемского дворца и объяснила, почему они решили отказаться от своих обязанностей и покинуть Великобританию.