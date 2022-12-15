Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 15 декабря 2022Мир

Косово подало заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о подаче заявки на вступление государства в ЕС

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Премьер-министр Косово Альбин Курти в четверг, 15 декабря, заявил о подаче заявки на вступление государства в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Политик передал заявку министру европейских дел Чехии Микулашу Беку, поскольку Прага является ротационным председателем ЕС. «Мы не хотим ни "черного хода", ни ускоренного пути. Мы хотим построить Евросоюз в нашей стране вместе с нашим народом», — сказал он.

Ранее Европейский парламент договорился о безвизовом режиме с Косово. Уточняется, что обладатели косовских паспортов смогут пребывать в еврозоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Генштаб Украины высказался о новогоднем перемирии
Азербайджанская экоактивистка «выпустила» в небо мертвого голубя
Бывшего тренера «Спартака» захотели видеть во главе сборной Португалии
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп
Банк Англии принял радикальные меры для борьбы с инфляцией
Суд снова продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Нолан назвал самый сложный проект в своей карьере
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова
Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции
Разгадана древняя грамматическая загадка трактовки санскрита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.