Российского чиновника отдали под суд за взятки на полтора миллиона рублей

Бывший замглавы департамента строительства Кубани предстанет перед судом по делу о взятке

Бывший первый заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края предстанет перед судом по делу о взяточничестве на сумму в полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель кубанского управления Следственного комитета России Денис Сидоров.

Чиновнику вменяется совершение пяти коррупционных эпизодов. По данным следствия, в декабре 2020 года он организовал систему получения взяток за создание благоприятных условий строительным компаниям, участвующим в госпроектах. Посредники передавали фигуранту суммы от 100 до 500 тысяч рублей. Всего он получил 1,6 миллиона рублей на свои счета в банке.

В декабре 2021 года правоохранители задержали замглавы департамента. Он находится в настоящее время под стражей.