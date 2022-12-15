Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 15 декабря 2022Силовые структуры

Российского чиновника отдали под суд за взятки на полтора миллиона рублей

Бывший замглавы департамента строительства Кубани предстанет перед судом по делу о взятке

Фото: Shutterstock

Бывший первый заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края предстанет перед судом по делу о взяточничестве на сумму в полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель кубанского управления Следственного комитета России Денис Сидоров.

Чиновнику вменяется совершение пяти коррупционных эпизодов. По данным следствия, в декабре 2020 года он организовал систему получения взяток за создание благоприятных условий строительным компаниям, участвующим в госпроектах. Посредники передавали фигуранту суммы от 100 до 500 тысяч рублей. Всего он получил 1,6 миллиона рублей на свои счета в банке.

В декабре 2021 года правоохранители задержали замглавы департамента. Он находится в настоящее время под стражей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»
Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы
Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»
В маникюре Дани Милохина разглядели тайное послание
Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России
Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC
Раскрыты подробности дела задержанного в Хабаровске за госизмену россиянина
Рейтинг Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа
В России внепланово захотели проверить все крупные ТЦ из-за пожаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.