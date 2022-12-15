Молдавская полиция уничтожила рекордную партию конфискованного героина

Полиция Молдавии уничтожила рекордную в истории страны партию конфискованного героина

В Молдавии полиция уничтожила рекордную в истории республики партию конфискованного героина. Об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата молдавской полиции, передает ТАСС

В ведомстве уточнили, что правоохранителям удалось конфисковать и ликвидировать партию героина весом 218,4 килограмма, расфасованную в 1090 пакетов. Отмечается, что она была уничтожена путем сожжения.

Ранее сообщалось, что в Италии полиция провела операцию против мафиозной организации «Ндрангета», которая намеревалась вернуть себе утерянные в августе 2018 года 900 килограммов гашиша. В результате действий силовиков удалось арестовать 47 членов преступного сообщества, включая его главу.