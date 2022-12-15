Телеканал «Муз-ТВ» запустил коллекцию одежды с плейлистами в коллаборации с сетью «Твое»

Телеканал «Муз-ТВ» в коллаборации с торговой сетью «Твое» запустил коллекцию одежды, на которой будут QR-коды с плейлистами музыки для вечеринок. Лицами коллаборации в эфире канала станут звезды «Муз-ТВ», в том числе музыкант Митя Фомин и блогер Хабиб. Об этом сообщила пресс-служба канала.

«В линейку вошли лаконичные однотонные худи и футболки, отличающиеся трендовым атрибутом — стильным ярлыком с авторскими плейлистами "Муз-ТВ"», — рассказали представители канала. Как пояснили в пресс-службе, на каждой единице интерактивной коллекции одежды находится QR-код, с помощью которого можно открыть оригинальный плейлист «Муз-ТВ».

Каждый образ и прилагающаяся к нему подборка треков будут задавать определенное настроение, к примеру, создавать непринужденную атмосферу или передавать атмосферу вечеринки. Эти же посылы будут содержаться в надписях на одежде.

Лицами коллаборации в эфире канала станут звезды «Муз-ТВ»: Митя Фомин, Хабиб, певица Guma и постоянные ведущие телеканала Анжелика Пушнова, Артем Шалимов, Настя Негода, Даниил Данилевский.

Отмечается, что в линейку вошли однотонные худи и футболки. Линейка представлена черном, белом и синем цветах, а также в цвете маджента. С 15 декабря она появится в 313 магазинах «Твое» по всей России, на сайте торговой сети и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

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