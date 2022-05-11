Россиянка выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки

Россиянка Волкова выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки

Российская стилистка и дизайнер Лотта Волкова выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки Jean Paul Gaultier. Соответствующая информация появилась на официальном сайте бренда.

Результатом сотрудничества модного дома и россиянки стали платья, топы, брюки, а также купальники и легинсы с принтами, имитирующими обнаженное женское тело. Среди прочего, в коллекции представлены вещи с фирменными конусообразными чашечками модельера Жан-Поля Готье на груди.

Известно, что коллаборация объединила культовые дизайны бренда Jean Paul Gaultier, отсылки к архивным коллекциям его основателя и знаковые стилистические приемы 39-летней Волковой. Кроме того, дизайнерша лично стилизовала съемку рекламной кампании для соответствующей линейки одежды.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к новой коллекции именитой марки и развернули дискуссию в соцсетях. Например, юзер @nomi_monaco назвал вещи мусором и порнографией, провоцирующей женоненавистничество. «Это же мужик, почему он в одежде с женской фигурой?» — написал, в свою очередь, блогер с никнеймом @mikosov.

В тоже время комментатор @alexienna отметила революционность линейки, а юзерша @catherinemaymo заметила сходство между упомянутыми нарядами и эстетикой фильма режиссера Джонатана Демми «Молчание ягнят».

В январе сообщалось, что бюстгальтеры, чашка которых выполнена в виде конуса, вернулись в моду благодаря знаменитостям. Подобные бра-пули (bullet bra) впервые обрели широкую популярность среди голливудских звезд в 1940-50-х годах, а через 40 лет они вновь вошли в моду. В тот момент дизайнер Жан-Поль Готье создал наряды с конусообразным верхом для тура певицы Мадонны, которая являлась иконой стиля того времени.