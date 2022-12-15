В России оценили возможные поставки американских Patriot на Украину

Эксперт Лавров: американские ЗРК Patriot могут быть слишком громоздкими для Украины

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США могут поставить Украине, уступают российским системам противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400. С такой оценкой выступил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Эксперт назвал Patriot самым мощным комплексом ПВО в американском арсенале. Специалист напомнил, что одна батарея данной ЗРК включает шесть пусковых установок, радар, мобильную электростанцию и множество вспомогательного оборудования.

«В такой громоздкой структуре — слабость американской системы. Для ее развертывания требуется до часа», — отметил эксперт.

По его словам, на территории Украины, в отличие от Ближнего Востока, эти ЗРК не будут действовать в «тепличных» условиях, поскольку машинам Patriot «придется постоянно маневрировать и работать в то время, когда противник будет за ними охотиться с применением всех средств: от противорадиолокационных ракет до гиперзвукового оружия».

Другой проблемой Киева автор назвал сроки «освоения сложнейшего комплекса».

В декабре AP со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщило, что Вашингтон передаст Киеву одну батарею ЗРК Patriot.