В России оценили возможные поставки американских Patriot на Украину
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США могут поставить Украине, уступают российским системам противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400. С такой оценкой выступил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.
Эксперт назвал Patriot самым мощным комплексом ПВО в американском арсенале. Специалист напомнил, что одна батарея данной ЗРК включает шесть пусковых установок, радар, мобильную электростанцию и множество вспомогательного оборудования.
«В такой громоздкой структуре — слабость американской системы. Для ее развертывания требуется до часа», — отметил эксперт.
По его словам, на территории Украины, в отличие от Ближнего Востока, эти ЗРК не будут действовать в «тепличных» условиях, поскольку машинам Patriot «придется постоянно маневрировать и работать в то время, когда противник будет за ними охотиться с применением всех средств: от противорадиолокационных ракет до гиперзвукового оружия».
Другой проблемой Киева автор назвал сроки «освоения сложнейшего комплекса».
В декабре AP со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщило, что Вашингтон передаст Киеву одну батарею ЗРК Patriot.