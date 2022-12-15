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20:01, 15 декабря 2022Мир

В Госдепартаменте США заявили о нежелании блокировать финансовую систему России

В Госдепартаменте США заявили, что не хотят «блокировать всю финансовую систему России»
СюжетСанкции против России:
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США не намерены «блокировать всю финансовую систему России» санкциями и хотят минимизировать наносимый ими ущерб для мирового рынка, подчеркнул координатор по санкционной политике Госдепартамента Джеймс О'Брайен на брифинге. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы внимательно изучаем каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — подчеркнул дипломат.

О'Брайен добавил, что функционирование глобального рынка — это жизненно важно.

Ранее США ввели санкции против миллиардера, владельца «Норникеля» Владимира Потанина, первого вице-премьера России Андрея Белоусова, ряда российских губернаторов и компаний. Так, ограничения введены в отношении холдинга «Интеррос», через который миллиардер владеет своими активами, Росбанк, который Потанин приобрел у покинувшего Россию финансового конгломерата Societe Generale, и на яхту Nirvana. Ее американский Минфин связывает с миллиардером.

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Виктория Кондратьева
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