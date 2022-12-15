Выявлены причины древнего глобального потепления

Nature Communications: причиной древнего потепления стали изменения орбиты Земли

Ученые из Пенсильванского университета выявили причины древнего глобального потепления, которое произошло 56 миллионов лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, этому способствовали изменения на орбите Земли.

В процессе работы специалисты проанализировали пробы грунта периода палеоцен-эоценового термического максимума (Paleocene-Eocene Thermal Maximum, PETM), полученные при бурении вблизи побережья Мэриленда. Затем они применили метод астрохронологии, который подразумевает датирования отложений по орбитальным моделям — циклам Миланковича, которые происходят в течение сотен тысяч лет.

Исследователи обнаружили, что форма орбиты Земли (эксцентриситет) и колебание ее вращения (прецессия) привели к более жарким условиям в начале PETM, а совокупность орбитальных изменений, вероятно, сыграла роль в запуске потепления. Исследователи предполагают, что перемены в орбите привели к выбросу углерода, который вызвал несколько степеней глобального потепления во время PETM, в отличие от существовавшего мнения, что это связано с вулканической активностью.

Кроме того, было выявлено, что начало палеоцен-эоценового термического максимума длилось около 6000 лет. Предыдущие оценки варьировались от нескольких лет до десятков тысяч лет. Открытие позволяет усовершенствовать существующие модели углеродного цикла, чтобы сократить источники, которые привели к PETM.

