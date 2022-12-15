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14:22, 15 декабря 2022Мир

Премьер Польши обвинил ряд стран ЕС в нежелании помогать Украине

Премьер Польши Моравецкий обвинил ряд стран ЕС в нежелании помогать Украине

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не желают помогать Украине, но пытаются скрыть это за другими темами. С таким обвинением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Объединение 18 миллиардов евро помощи Украины с такими не относящимися к помощи Украине темами, как налог от международных корпораций — какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа», — сказал он.

Политик отметил попытку не желающих помогать Киеву правительств замаскироваться за другими вопросами для обсуждения.

Ранее Польша отказалась поддержать планы Евросоюза (ЕС) на следующей год по оказанию финансовой поддержки Украине в размере 18 миллиардов евро. Уточняется, что подобное решение было принято из-за опасений властей страны по поводу минимальных ставок корпоративного налога.

Отмечается, что лидеры стран-участниц ЕС должны согласовать «пакет», состоящий из четырех пунктов: поддержки Киева, плана расходов Венгрии, налоговой реформы и «разморозки» средств для Будапешта. Если на одобрение одного из этих пунктов будет наложено вето, то не приняты будут все четыре.

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Виктория Кондратьева
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