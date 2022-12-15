Польша отказалась поддержать планы ЕС на 2023 по финансовой помощи Киеву

Politico: Польша отказалась поддержать финансирование Украины в размере 18 миллиардов евро

Польша отказалась поддержать планы Евросоюза (ЕС) на следующей год по оказанию финансовой поддержки Украине в размере 18 миллиардов евро. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов объединения.

Уточняется, что подобное решение было принято из-за опасений властей страны по поводу минимальных ставок корпоративного налога. «Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — цитирует Politico одного из дипломатов, охарактеризовавшего действия Варшавы как «еще один захват заложников».

Отмечается, что лидеры стран-участниц ЕС должны согласовать «пакет», состоящий из четырех пунктов: поддержки Киева, плана расходов Венгрии, налоговой реформы и «разморозки» средств для Будапешта. Если на одобрение одного из этих пунктов будет наложено вето, то не приняты будут все четыре. Издание приводит слова другого дипломата, сравнившего политику Польши с токсичными отношениями. «Они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут причинять боль снова и снова», — указал он.

10 декабря Совет ЕС согласовал необходимый пакет документов для выделения Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Кредит, который предоставят Украине, будет иметь 10-летний льготный период.