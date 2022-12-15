Главком ВСУ пожаловался на недостаточную дальность полета HIMARS

Главком ВСУ Залужный заявил, что ВСУ не могут достать российские силы с помощью HIMARS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожаловался на невозможность достать российские силы с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

«Они (российские силы — прим. «Ленты.ру») отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета», — отметил Залужный.

При этом он, отвечая на вопрос о необходимости проведения очередной волны мобилизации на Украине, указал на достаточное количество живой силы. По его словам, ВСУ не испытывают нехватки в военнослужащих. Однако, добавил он, Киеву нужны танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, а также боеприпасы.

Также Залужный заявил, что из-за проведения в России частичной мобилизации сорвались планы Киева по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике. По его словам, Вооруженные силы России обладают большим кадровым потенциалом.

В этом же интервью главком ВСУ сравнил командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина с полководцем времен императора Петра I.