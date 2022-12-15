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15:32, 15 декабря 2022Мир

В Швейцарии нашли препятствия для запрета нацистской символики

В Швейцарии нашли юридические препятствия для полного запрета нацистской символики

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В Министерстве юстиции Швейцарии нашли юридические препятствия для полного запрета нацистской символики. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии.

На данный момент в стране, согласно федеральному законодательству, наказывается только намеренное распространение нацистской или расистской идеологии. Люди носящие нацистскую символику публично, но не навязывающие свои убеждения прохожим, под действие закона не попадают.

В Минюсте отметили, что полный запрет возможен, однако «опрошенные юристы не видят острой необходимости в принятии мер по запрещению публичного использования нацистской, расистской, экстремистской символики или символики, пропагандирующей насилие». Отмечается, что швейцарские кантоны сами в праве запретить эти символы и оштрафовать за их использование.

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Виктория Кондратьева
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