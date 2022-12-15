Женатый на россиянке марокканец перечислил самые раздражающие в России вещи

«Тонкости туризма»: женатый на россиянке марокканец пожаловался на платную воду в России

Марокканец, женившийся на девушке из России, пожаловался на платную воду в кафе и ресторанах. Вещи, которые раздражают мужчину в России, перечислила его супруга, сообщает портал «Тонкости туризма».

Марокканец отметил, что на его родине при заказе горячего напитка в кафе или ресторане человеку непременно принесут бутылку холодной воды бесплатно. В России же за такую услугу необходимо доплачивать, при этом простая бутылка воды будет стоить в разы дороже, чем в магазине, считает герой публикации.

Также к минусам он отнес отсутствие в кинотеатрах фильмов на английском, из-за чего англоговорящие люди могут смотреть фильмы лишь дома. Кроме того, мужчину раздражают постоянные проверки на улицах Москвы. По его словам, в связи с наплывом мигрантов полиция часто останавливает людей с восточной внешностью и требует у них документы.

Кроме того, раздражающей вещью марокканец посчитал постоянную нервозность местных жителей. Он отметил, что люди в очередях и в общественном транспорте бывают злые. По его словам, часто агрессия наблюдается со стороны продавцов в магазинах, которые отказываются помогать, когда он не понимает русский язык.

Ранее туристка из России расспросила свою близкую подругу, переехавшую жить в Турцию, о самых раздражающих привычках местных жителей. Она отметила, что турки могут позвонить друзьям в любое время суток. В стране не принято заранее писать и спрашивать, удобно ли сейчас говорить — звонки от знакомых могут поступать и ранним утром, и поздней ночью.