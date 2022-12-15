Стала известна судьба выселенного из отеля украинцем российского туриста

Генконсул: выселенный украинцем из отеля в Венгрии россиянин отказался подавать иск

Российский турист, выселенный украинским владельцем гостиницы в венгерском городе Мишкольц, отказался подавать иск или обращаться куда-либо для возмещения ущерба. О судьбе путешественника РИА Новости рассказал генеральный консул России в Дебрецене Константин Драчевский.

Стало известно, что в 2016 году россиянин останавливался в другом отеле в Одессе, принадлежащем этому же украинцу. «И тогда к нему никаких претензий не было, — добавил генконсул. — Он не хочет с ними никак разбираться и в принципе был бы удовлетворен, если бы перед ним просто извинились».

Драчевский отметил, что турист решил вести переговоры с представителями отеля в Будапеште самостоятельно. Дипломат пояснил, что общение через консульство осложнялось тем, что запросы, отправленные с электронной почты с расширением mid.ru, блокировались и не доходили до адресатов.

По словам генерального консула, сотрудники российского диппредставительства всегда будут готовы помочь мужчине и оказать ему всяческое содействие. «Мы планируем в феврале встретиться с мэром Мишкольца, есть ряд вопросов, которые требуется обсудить, в том числе и этот», — заключил он.

Ранее в ноябре сообщалось, что российских туристов, путешествующих по Европе, выселили из отеля в Венгрии из-за национальности. Супруги из России рассказали, что заселились в отель Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц около шести вечера. Однако в девять вечера, когда постояльцы уже готовилась ко сну, позвонил управляющий и сообщил, что им срочно нужно съехать из номера.