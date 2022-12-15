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18:35, 15 декабря 2022Мир

В Польше рассказали о причинах взрыва в штаб-квартире полиции

Radio Zet: взрыв в штаб-квартире польской полиции произошел из-за детонации гранатомета

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Взрыв в штаб-квартире польской полиции, из-за которого был госпитализирован главный комендант полиции Польши генерал Ярослав Шимчик, произошел из-за случайной детонации реактивного гранатомета. О причинах взрыва рассказали журналисты Radio Zet.

В материале говорится, что в результате детонации стоящего у стены гранатомета был поврежден потолок и ранено несколько человек в помещении, которое находится по соседству с кабинетом Шимчика. О модели «подарка», который польские правоохранители получили от украинских коллег во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря, не сообщается.

Ранее СМИ сообщали, что в Главном управлении полиции в Варшаве на первом этаже здания при загадочных обстоятельствах обрушился потолок, после чего главного коменданта Ярослава Шимчика доставили в госпиталь.

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Виктория Кондратьева
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