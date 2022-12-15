США задумали дать Киеву оборудование для производства «умных бомб»

WP: США планируют передать Киеву оборудование для переделки боеприпасов в умные бомбы

США планируют передать Украине оборудование для переделки неуправляемых авиационных боеприпасов в «умные бомбы». Об этом пишет The Washington Post.

Высокопоставленные источники в американской администрации пояснили изданию, что комплекты оборудования Joint Direct Attack Munition (JDAM) фактически превратят авиабомбы и ракеты в высокоточное оружие. При этом пока неизвестно, одобрил ли президент США Джо Байден такую поставку. Также неясно, для каких именно боеприпасов Белый дом собирается передать технологию.

Ранее Evening Standard узнала, что западные страны размышляют над тем, какая помощь поможет Украине получить «решающее преимущество» в конфликте с Россией. Источники издания уточняют, что США вместе с ключевыми союзниками по НАТО рассматривают «какие угодно варианты, лишь исключающие атаки на российскую территорию». В частности, допускается передача Киеву вооружения для противоракетной защиты объектов инфраструктуры. Также изучается возможность поставок на Украину истребителей.