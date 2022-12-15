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13:55, 15 декабря 2022Экономика

«Газпром» сравнил развитие в ЕС терминалов СПГ c покупкой стаканов вместо воды

В «Газпроме» сравнили развитие в ЕС терминалов СПГ c покупкой стаканов вместо воды

Фото: ПАО «Газпром»

Власти европейских стран стараются решить проблему дефицита энергоресурсов с помощью развития инфраструктуры — терминалов приема СПГ, но отрасль остается недоинвестированной в части добычи. Об этом сказал начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус, передает «Интерфакс».

«Столкнувшись с проблемой нехватки газа, европейские компании пытаются решить ее путем активного развития приемной СПГ инфраструктуры. В результате, образно выражаясь, происходит попытка удовлетворить энергетическую жажду путем покупки стаканов, а не воды», — привел такое сравнение он.

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Полоус добавил, что Европа выделяет «субсидии, исчисляемые сотнями миллиардов евро, для покупки СПГ по баснословным ценам». Он также считает, что потребление газа в Китае в ближайшее время может превысить объемы спроса всего ЕС.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что главными импортерами российского СПГ в Европе являются Франция и Испания. За первые девять месяцев года в эти страны ушло около 60 процентов всех партий, поступивших в регион.

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Платон Щукин
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