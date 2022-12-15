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05:35, 16 декабря 2022Путешествия

Тайцы узнали про дачи россиян с огородами и назвали их «богачами»

Автор блога на «Яндекс.Дзен» Ершова рассказала про реакцию тайцев на российские дачи

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова, которая живет в Таиланде у местной семьи, рассказала им о русской культуре и сильно удивила собеседников. Тайцы назвали россиян «богачами», когда узнали про их дачи с огородами, пишет девушка в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Ершова отметила, что тайцы активно интересуются жизнью людей в России, в особенности вопросами еды, жилья, праздников, денег. По словам блогерши, собеседники «раскрыли рты», когда узнали, что у россиян есть не только основной дом, где они живут, но и летний дом, где выращивают овощи и фрукты.

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«В их понимании, "дача –– это второй дом". Значит, у каждого русского минимум по два дома!» –– написала автор блога о реакции тайцев.

Еще одно отличие тайцев от россиян в том, что в Таиланде после женитьбы дети остаются жить с родителями, заметила Ершова, а в России чаще всего съезжают в отдельный дом. Таким образом, тайцы заключили, что у россиян может быть по три дома –– родительский, дача и дом семьи после свадьбы.

«Еще их зацепил тот факт, что россияне позволяют себе приехать всей семьей в Таиланд на отдых, и тут еще тратить деньги. С этого момента тайцы уверены, что все русские богатые», –– заключила путешественница.

Ранее Ершова рассказала о различиях вкусовых предпочтений тайцев и россиян. По ее словам, тайцы спокойно едят жареных тараканов, червей и личинок. С большим аппетитом они также могут полакомиться живыми «морскими тварями», при этом обходя стороной любую европейскую еду.

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Зарина Дзагоева
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