Подготовку убежищ в Подмосковье завершат до конца года

ГУ МЧС заявило о планах завершить оборудование укрытий в домах Подмосковья к 25 декабря

В Подмосковье планируют завершить подготовку убежищ для населения до конца 2022 года. Укрытия в многоквартирных домах будут готовы к использованию к 25 декабря, сообщает РБК со ссылкой на МЧС России.

Убежища оборудуют сидячими местами, розетками, электричеством и водой. Находиться в таком укрытии можно будет в течение часа. «Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 миллионов человек», — заявил начальник областного главка МЧС России Сергей Полетыкин.

Полетыкин добавил, что вешать указатели на укрытия пока не планируется, чтобы «не возбуждать население». Он также напомнил разницу между бомбоубежищем и убежищем. Первый тип укрытий предназначен для наибольшей рабочей смены (НРС), а второй — для населения. По данным МЧС, в марте 2017 года в Подмосковье существовало около 3,5 тысячи убежищ.

В ноябре в Госдуме заявили о необходимости проверки всех бомбоубежищ в России. Депутат Сергей Колунов призвал выяснить о наличии всех механизмов, понять, какой бункер от чего защищает, а также отремонтировать укрытия в случае необходимости.